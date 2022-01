Bimba respinta da scuola calcio | il cugino ammesso | indignazione a Brescia | interviene la calciatrice Girelli

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una bambina di 8 anni ha visto infrangersi -per fortuna solo per un attimo- il sogno di giocare a: al momento dell’iscrizione alla squadra giovanile della sua città,, si è sentita rifiutare da chi di dovere, mentre ilveniva regolarmente iscritto alla squadra. La vicenda, che ha turbato la piccola ed indignato la sua famiglia, è diventata virale in poco tempo, sollevando peraltro un dibattito sulla partecipazione delle bambine e delle donne al mondo delin Italia.da, il racconto del padre La vicenda è stata portata alla luce da Fanpage, che ha raccontato la storia della piccola C., 8 anni, che aveva deciso di iscriversi insieme alalla Pavoniana Gymnasium, ...