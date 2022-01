Bimba di 8 anni morta nel castello gonfiabile ribaltato dal vento | 9 feriti

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una bambina di ottoe altri nove bimbi sono rimastiin un incidente in Spagna che ha coinvolto unspazzato via daldurante una fiera a Mislata, vicino ...

Il tragico incidente è avvenuto ieri sera alle 20 circa: la piccola di otto anni è morta ore dopo all'ospedale La Fe di Valencia per le ferite riportate. Secondo quanto riporta la stampa locale ... Tragedia in dove una bimba di 8 anni è morta per il ribaltamento del castello gonfiabile su cui giocava dovuto a una forte raffica di vento. Lo riferisce El Pais. Una tragedia simile a quella avvenuta due settimane fa a ...