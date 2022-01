Biden e l’ombra di un nuovo 6 gennaio Parla Antinori

Leggi su formiche

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Un altro 6oggi è possibile. E può fare molti più danni. A un anno dall’assalto a Capitol Hill che ha scosso le corde profonde della democrazia americanaeversiva si staglia ancora una volta sul Campidoglio. Arjie, professore di Criminologia e Sociologia della Devianza alla Sapienza di Roma, è convinto che ci siano le condizioni per un, più grave cedimento del sistema politico americano. Un tessuto sociale frammentato. L’estremismo armato vivo e vegeto. Una promessa vacillante, Build back better, su cui i democratici e Joehanno scommesso molto più di un mandato. Professore, come arriva l’America di Joeal 6? L’anniversario si inserisce in un contesto politico ancora polarizzato. Quel movimento connettivo che ha ...