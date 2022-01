Biathlon, Oberhof 2022: i convocati dell’Italia, assente Hofer (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Biathlon torna in pista ad Oberhof, quinta tappa della Coppa del Mondo 2021/2022 maschile e femminile. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha diramato la lista dei convocati. L’Italia gareggerà sulle nevi tedesche con otto atleti: Federica Sanfilippo, Samuela Comola, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi tra le donne, Thomas Bormolini, Didier Bionaz, Tommaso Giacomel e Dominik Windisch tra gli uomini. assente, come già noto, Lukas Hofer, fermatosi per ritrovare la giusta condizione fisica in vista delle Olimpiadi di Pechino 2022. Il programma originario della tappa è stato modificato a causa della scarsa quantità di neve e delle alte temperatur. Si inizia dunque venerdì 7 gennaio con entrambe le gare sprint (uomini alle 11.30, donne alle 14.30). Sabato 8 spazio alle ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Iltorna in pista ad, quinta tappa della Coppa del Mondo 2021/maschile e femminile. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha diramato la lista dei. L’Italia gareggerà sulle nevi tedesche con otto atleti: Federica Sanfilippo, Samuela Comola, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi tra le donne, Thomas Bormolini, Didier Bionaz, Tommaso Giacomel e Dominik Windisch tra gli uomini., come già noto, Lukas, fermatosi per ritrovare la giusta condizione fisica in vista delle Olimpiadi di Pechino. Il programma originario della tappa è stato modificato a causa della scarsa quantità di neve e delle alte temperatur. Si inizia dunque venerdì 7 gennaio con entrambe le gare sprint (uomini alle 11.30, donne alle 14.30). Sabato 8 spazio alle ...

Advertising

RaiSport : ?? Otto gli #azzurri in gara nella 5ª tappa di #CdM a #Oberhof Venerdì le gare #sprint, sabato le staffette e chius… - sportface2016 : #OBE22 #Biathlon, i convocati dell'Italia per #Oberhof 2022: assente Lukas #Hofer - FondoItalia : Biathlon - I convocati per Oberhof: assente Hofer, tornano Windisch e Bionaz, confermata Sanfilippo - Giornaleditalia : #italpresssport Biathlon: Cdm. Otto gli azzurri in gara nella 5^ tappa di Oberhof - neveitaliasport : RT @neveitalia: Gli otto azzurri per Oberhof: senza Hofer, torna Windisch per la tre giorni d'apertura del 2022 #biathlon #5Gennaio https:/… -