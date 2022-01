Biathlon, i convocati dell’Italia per Oberhof. Assente Lukas Hofer, confermata Federica Sanfilippo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nel weekend Oberhof sarà teatro della quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Biathlon 2021-2022, terzultimo appuntamento del circuito maggiore prima dei Giochi Olimpici di Pechino 2022. La località tedesca ospiterà venerdì 7 gennaio entrambe le sprint, poi sabato 8 sarà il turno delle staffette miste (a quartetti e a coppie) mentre domenica 9 arriverà il momento degli inseguimenti. Il direttore tecnico della Nazionale Italiana, Fabrizio Curtaz, ha diramato l’elenco dei convocati per la trasferta turingiana. Assente Lukas Hofer, non al meglio della condizione fisica, la squadra maschile sarà formata dai veterani Dominik Windisch e Thomas Bormolini e dai giovani Didier Bionaz e Tommaso Giacomel. confermata al femminile Federica ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nel weekendsarà teatro della quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo di2021-2022, terzultimo appuntamento del circuito maggiore prima dei Giochi Olimpici di Pechino 2022. La località tedesca ospiterà venerdì 7 gennaio entrambe le sprint, poi sabato 8 sarà il turno delle staffette miste (a quartetti e a coppie) mentre domenica 9 arriverà il momento degli inseguimenti. Il direttore tecnico della Nazionale Italiana, Fabrizio Curtaz, ha diramato l’elenco deiper la trasferta turingiana., non al meglio della condizione fisica, la squadra maschile sarà formata dai veterani Dominik Windisch e Thomas Bormolini e dai giovani Didier Bionaz e Tommaso Giacomel.al femminile...

Advertising

wonderDorofan : RT @FondoItalia: Biathlon - I convocati per Oberhof: assente Hofer, tornano Windisch e Bionaz, confermata Sanfilippo - sportface2016 : #OBE22 #Biathlon, i convocati dell'Italia per #Oberhof 2022: assente Lukas #Hofer - FondoItalia : Biathlon - I convocati per Oberhof: assente Hofer, tornano Windisch e Bionaz, confermata Sanfilippo - FondoItalia : Biathlon - La Svezia annuncia i convocati per Oberhof e conferma: 'Parte della squadra olimpica non sarà ad Anterse… -