Berlusconi | Amato e altri… Casini La corsa al Colle degli improponibili Dal condannato definitivo al collezionista di pensioni Ecco la galleria degli orrori degli aspiranti presidenti

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Da Silvioa Giuliano, passando per Elisabetta Alberti Casellati e Pier Ferdinando, c’è almeno un poker di candidati improbabili, se non, per raccogliere l’eredità di Sergio Mattarella. Le danze sono ufficialmente aperte, dal 24 gennaio scatteranno le votazioni per eleggere il nuovo capo dello Stato. Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha inviato la lettera per convocare i grandi elettori che a Montecitorio indicheranno chi resterà al Quirinale per i prossimi sette anni (leggi l’articolo). La pattugliaauto-candidati è sempre più nutrita, con figure che difficilmente potrebbero rappresentare l’unità nazionale. CI CREDONO DAVVERO. Su tutti spicca Silvioper frode ...