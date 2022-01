Benzina e gasolio più cari nel 2022: quanto costeranno e quali sono le cause degli aumenti per i carburanti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il 2022 sembra confermarsi come l’anno dei rincari. Dopo gli aumenti nelle bollette di luce e gas e i rialzi dei prezzi di numerose materie prime, sono in arrivo anche aumenti per i carburanti alla pompa. In quest’ultimo caso, però, le motivazioni sono slegate dalla crisi energetica globale. Benzina e gasolio, aumentano i prezzi dei carburanti: cosa sta succedendo A partire dal 1° gennaio si è assistito a un rincaro nei prezzi dei carburanti alla pompa, stimato da Eni in 0,005€ per ogni litro. La causa è il costo crescente da sostenere per la miscelazione dei biocarburanti, dunque slegato dalle cause che hanno provocato gli aumenti che stanno ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilsembra confermarsi come l’anno dei rin. Dopo glinelle bollette di luce e gas e i rialzi dei prezzi di numerose materie prime,in arrivo ancheper ialla pompa. In quest’ultimo caso, però, le motivazionislegate dalla crisi energetica globale., aumentano i prezzi dei: cosa sta succedendo A partire dal 1° gennaio si è assistito a un rincaro nei prezzi deialla pompa, stimato da Eni in 0,005€ per ogni litro. La causa è il costo crescente da sostenere per la miscelazione dei bio, dunque slegato dalleche hanno provocato gliche stanno ...

