Ben Affleck e Matt Damon hanno fatto la breakdance nella metro di Boston con indosso "tute di nylon Puma" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ben Affleck ha rievocato i disastrosi trascorsi da ballerino di breakdance sulla metropolitana di Boston insieme all'amico Matt Damon. Anche le celebrità, in passato, hanno fatto qualcosa di cui vergognarsi. Ben Affleck ha rivelato uno scheletro nell'armadio non da poco che condivide con l'amico Matt Damon. Per fare qualche soldo extra i due attori si sarebbero esibiti come ballerini di breakdance sulla metro di Boston con indosso delle tute di nylon Puma. Come ha rivelato Ben Affleck al The Kelly Clarkson Show, l'idea sarebbe stata proprio di Matt ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Benha rievocato i disastrosi trascorsi da ballerino disullapolitana diinsieme all'amico. Anche le celebrità, in passato,qualcosa di cui vergognarsi. Benha rivelato uno scheletro nell'armadio non da poco che condivide con l'amico. Per fare qualche soldo extra i due attori si sarebbero esibiti come ballerini disulladicondelledi. Come ha rivelato Benal The Kelly Clarkson Show, l'idea sarebbe stata proprio di...

Advertising

acosmogon : Ma in che senso Ben Affleck è stato Daredevil - wonderxboy : MA NEL FILM DI DAREDEVIL È BEN AFFLECK AD INTERPRETARLO AHJSBSHAHAHAJA - americatvd1 : Gira voce che vogliano “resettare” il DCEU con il film di Flash, ma ho paura che elimineranno il Superman di Henry… - ANSA_Lifestyle : Da Edoardo Leo a Pif a Ben Affleck, passando per Eminem e Morgan: scopriamo chi sono le celebrità che compiranno 50… - Jack_Meurow : Per farmi alzare dal divano ci vuole ben affleck -

Ultime Notizie dalla rete : Ben Affleck 50 anni nel 2022, la carica degli eterni ragazzi Per non parlare di Ben Affleck che non si distingue dalla poliedricità e alternanza di umori, di amori, di dramma e commedia nella vita, e arriva anche lui a 50 anni il 15 agosto. O anche ...

'The tender bar': un nuovo capolavoro firmato George Clooney Proprio qui si forma seguendo i consigli degli avventori e soprattutto dello zio Charlie (un ottimo Ben Affleck) .

Ben Affleck: «Il mio zio buono, un bell’esempio di mascolinità non tossica» Corriere della Sera The Tender Bar Recensione George Clooney dirige l'adattamento del best seller "Il bar delle grandi speranze" di J.R. Moehringer. Un solidissimo Ben Affleck nel ruolo dello zio Charlie non è l'unico punto di forza del film, dis ...

Braintree scatta un primo piano in The Tender Bar di George Clooney Braintree ottiene un primo piano di Hollywood & mldr; Gioco in una piccola città della Carolina del Nord. A Rockingham, nella Carolina del Nord, ...

Per non parlare diche non si distingue dalla poliedricità e alternanza di umori, di amori, di dramma e commedia nella vita, e arriva anche lui a 50 anni il 15 agosto. O anche ...Proprio qui si forma seguendo i consigli degli avventori e soprattutto dello zio Charlie (un ottimo) .George Clooney dirige l'adattamento del best seller "Il bar delle grandi speranze" di J.R. Moehringer. Un solidissimo Ben Affleck nel ruolo dello zio Charlie non è l'unico punto di forza del film, dis ...Braintree ottiene un primo piano di Hollywood & mldr; Gioco in una piccola città della Carolina del Nord. A Rockingham, nella Carolina del Nord, ...