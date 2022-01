Belle époque e polvere da sparo: al Trianon Viviani l’atto unico di Paolo Coletta con Di Rauso e Giulivo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Venerdì 7 e sabato 8 gennaio, alle 21, il Trianon Viviani ospita Belle époque e polvere da sparo, commedia in un atto scritta e diretta da Paolo Coletta, con Margherita Di Rauso e Lello Giulivo. In questo divertente “noir” musicale, la scena è ambientata tra artisti e impresari teatrali in uno dei periodi più folli, effimeri, edonistici e creativi della modernità: la Belle époque. Tra le canzoni del café chantant e le macchiette di Maldacea e Viviani, spicca la figura della soubrette, che a Napoli si trasforma in “sciantosa”, una donna seduttrice, libera da legami, pronta ad ammaliare l’uomo e che in realtà fugge da povertà e disperazione. Napoli, 23 maggio 1915. Su un ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Venerdì 7 e sabato 8 gennaio, alle 21, ilospitada, commedia in un atto scritta e diretta da, con Margherita DiLello. In questo divertente “noir” musicale, la scena è ambientata tra artisti e impresari teatrali in uno dei periodi più folli, effimeri, edonistici e creativi della modernità: la. Tra le canzoni del café chantant e le macchiette di Maldacea e, spicca la figura della soubrette, che a Napoli si trasforma in “sciantosa”, una donna seduttrice, libera da legami, pronta ad ammaliare l’uomo e che in realtà fugge da povertà e disperazione. Napoli, 23 maggio 1915. Su un ...

Ultime Notizie dalla rete : Belle époque Trianon Viviani: conferenze - concerto sulla canzone napoletana e una commedia sul Cafè Chantant ... un ciclo articolato di tre serie di incontri di approfondimento sulla Canzone napoletana (giovedì 6 gennaio), e mette in scena la commedia musicale 'Belle époque e polvere da sparo' di Paolo Coletta ...

Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 4 a domenica 9 gennaio 2022, in Riviera e Côte d'Azur La Sanremo della Belle Époque: visita guidata alla Sanremo della Belle Époque tra ville e giardini parlando del periodo d'oro di Sanremo, da Villa Virginia a Villa Iris, da Villa Malia a Villa Las ...

