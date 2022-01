Bayern Monaco | nove positivi al Covid | chiesto il rinvio contro il Borussia Monchengladbach

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Focolaio di-19 tra le fila del. Anche Alphonso Davies si è aggiunto alla ormai lunghissima lista in cui si contanogiocatorial-19 che non potranno giocareil. A questo proposito, il club campione di Germania in carica haildella partita alla Bundesliga: “E’ vero, ilvuole rinviare la partita, ma la decisione spetta ai vertici della Bundesliga”, conferma il ds degli avversari. SportFace.

Advertising

DiMarzio : Il calciatore è già a #Venezia per le visite mediche - sportface2016 : #BayernMonaco, nove positivi al #COVID19: chiesto il rinvio del prossimo match - FabAuri : Paolo Maldini è il prototipo di dirigente stile Bayern Monaco che tanto vorrei vedere alla Juve. - CalcioPillole : Il #BayernMonaco ha comunicato che il terzino sinistro Alphonso #Davies è positivo al Coronavirus. Il giocatore sal… - gxallavichx : Ma il Bayern Monaco li ha 11 per giocare venerdì? -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

...00 Milan - Genoa CALCIO - SERIE B 20:30 Benevento - Monza 20:30 Lecce - Vicenza BASKET - EUROLEAGUE 19:00 algiris - Crvena Zvezda 20:00 Olympiacos - Zenit 20:30Visualizza Euroleague ...Anche Alphonso Davies, nazionale canadese del, è risultato positivo al Covid che ora ha 9 giocatori infettati dal virus. Lo ha confermato il club campione di Germania, precisando che il calciatore è in isolamento. Venerdì il...Anche Alphonso Davies, nazionale canadese del Bayern Monaco, è risultato positivo al Covid che ora ha 9 giocatori infettati dal virus. Lo ha confermato il club campione di Germania, precisando che il ...Il Barcellona sta per mettere a segno un colpo importante in uscita. Philippe Coutinho è infatti pronto a lasciare i catalani per tornare in Premier League dopo quattro anni. Il calciomercato del Barc ...