“Basta | chiamate il mio avvocato” | follia razzista al GF Vip | si vuole ritirare subito VIDEO

Stavolta un concorrente del GF Vip l'ha sparata davvero grossa: il razzismo dilaga nel reality, provvedimenti severissimi in vista. Miriana Trevisan (fonte youtube)Dopo la puntata di ieri sera al GF Vip, dove non sono mancati scontri e reciproche accuse tra i concorrenti in gara, una tempesta si è abbattuta oggi su un particolare vippone. Stiamo parlando di Katia Ricciarelli, le cui affermazioni controverse e discutibili stanno infiammando l'intero web, e non solo. Già sotto esame dopo aver definito Lulù Selassiè con l'epiteto di "scimmia", Katia si è spinta oltre, con un'esternazione di pessimo gusto che ha rasentato il limite. LEGGI ANCHE>> Katia Ricciarelli si sveglia e diventa una furia, insulti senza mezzi termini: "Siete degli zozzi" Durante il pomeriggio è sorto un litigio tra Lulù e Soleil nei corridoi della Casa. Secondo la Princess, tutto è nato da un suo scambio di ...

Ultime Notizie dalla rete : Basta chiamate Miriana Trevisan minaccia di ritirarsi: 'Me ne vado, chiamate gli avvocati' Chiamate i miei avvocati. Lulù, Katia Ricciarelli ti ha detto davvero 'vacci tu a scuola, al tuo ... Adesso basta, mi sono rotta i C. Sono buona e cara, ma ad una certa basta. Qua dentro siamo tutti ...

Il risiko per il Quirinale: così Berlusconi scombina tutti i giochi Si chiama Diario Politico, è gratis, e per iscriversi basta andare qui ) Il fatto è che Berlusconi non ci sente. Riempie tutti di chiamate e di quadri. Alla vigilia di Natale un parlamentare che ...

Covid: “Basta telefonate al 112 per informazioni” La Stampa Katia Ricciarelli Vs Lulù “Va al tuo paese”/ Miriana “È razzismo! Basta, me ne vado!” Katia Ricciarelli, nuova gaffe con Lulù Selassiè: "Vai al tuo paese" Miriana Trevisan replica: "È razzismo!" e minaccia di lasciare il Grande Fratello Vip ...

