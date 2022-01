Bassetti e il super vip col Covid: "Lo ha preso in carico lui", clamoroso incrocio in reparto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Ringrazio il professor Bassetti e il suo staff, sono stati davvero eccezionali”. Parole di Antonio Cassano, ricoverato col Covid nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Risultato positivo a fine dicembre, l'ex calciatore ha passato Capodanno in isolamento, dopodiché è stato ricoverato il 2 gennaio per una sospetta lieve polmonite. La notizia è trapelata solo oggi, quando ormai Cassano ha superato il peggio ed è pronto a tornare a casa: dovrebbe essere dimesso domani, giovedì 6 gennaio. Quindi solo un grande spavento per l'ex fantasista della Serie A e della Nazionale, che tra l'altro è vaccinato con due dosi. “Come sto? Adesso super bene, anzi: di più”, ha dichiarato a Il Secolo XIX direttamente dall'ospedale. A prendersi cura di lui Matteo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Ringrazio il professore il suo staff, sono stati davvero eccezionali”. Parole di Antonio Cassano, ricoverato colneldi malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Risultato positivo a fine dicembre, l'ex calciatore ha passato Capodanno in isolamento, dopodiché è stato ricoverato il 2 gennaio per una sospetta lieve polmonite. La notizia è trapelata solo oggi, quando ormai Cassano haato il peggio ed è pronto a tornare a casa: dovrebbe essere dimesso domani, giovedì 6 gennaio. Quindi solo un grande spavento per l'ex fantasista della Serie A e della Nazionale, che tra l'altro è vaccinato con due dosi. “Come sto? Adessobene, anzi: di più”, ha dichiarato a Il Secolo XIX direttamente dall'ospedale. A prendersi cura di lui Matteo ...

