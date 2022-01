Basket, Serie A: Milano sfata il tabù, battuta la Virtus Bologna ai supplementari (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo la Serie della finale della scorsa stagione e dopo la finale di Supercoppa quest’anno Milano trova il successo contro la Virtus Bologna. Lo fa nel periodo più difficile, con i tanti assenti per Covid e infortunio, e lo fa dominando secondo e terzo quarto, facendosi rimontare e chiudendolo ai supplementari. Parte benissimo Milano, che in difesa non concede spazi alla Virtus, mentre in attacco sono Grant, Hines e due volte Melli a far volare i padroni di casa sull’8-0. Prova a reagire la squadra di Scariolo, che si sblocca, ma Milano non abbassa i ritmi in attacco, arrivano le prime triple da entrambe le parti per il 15-10. Bologna che commette qualche fallo di troppo, ma alza i ritmi e accorcia il divario e a due minuti dalla fine ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo ladella finale della scorsa stagione e dopo la finale di Supercoppa quest’annotrova il successo contro la. Lo fa nel periodo più difficile, con i tanti assenti per Covid e infortunio, e lo fa dominando secondo e terzo quarto, facendosi rimontare e chiudendolo ai. Parte benissimo, che in difesa non concede spazi alla, mentre in attacco sono Grant, Hines e due volte Melli a far volare i padroni di casa sull’8-0. Prova a reagire la squadra di Scariolo, che si sblocca, manon abbassa i ritmi in attacco, arrivano le prime triple da entrambe le parti per il 15-10.che commette qualche fallo di troppo, ma alza i ritmi e accorcia il divario e a due minuti dalla fine ...

sportface2016 : #Basket, #SerieA1 2021-2022: #Milano batte #Bologna 102-99, cronaca e tabellino - laprovinciacr : Basket serie A. La Vanoli #Cremona in campo contro Sassari, al via la vendita dei biglietti - lecco_notizie : Basket Serie B. Rinviata la partita tra Olginate e Padova - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Virtus Bologna 54-45 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Virtus… - OA_Sport : Basket femminile: due partite della 14a giornata di Serie A1 e una della 15a sono rinviate -