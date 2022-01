Basket: Nba, James trascina i Lakers al successo sui Kings (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Los Angeles, 5 gen. -(Adnkronos) - Derby californiano tra Lakers e Kings in equilibrio fino alla fine e vinto dai padroni di casa 122-114 grazie al solito contributo di LeBron James che torna in campo nel quarto periodo con i gialloviola sul -7 (massimo vantaggio nel match per Sacramento) e rimette le cose a posto a modo suo: due triple in fila, un paio di passaggi illuminanti e poi il bersaglio del definitivo sorpasso che regala ai Los Angels Lakers il quarto successo nelle ultime cinque gare. Alla sirena finale sono 31 punti per LeBron James con 12/26 al tiro e tre triple decisive a bersaglio, a cui aggiunge anche 5 assist e 5 rimbalzi. È lui il trascinatore dei Lakers, che si godono un'altra super prestazione di Malik Monk da 24 punti e 6/11 ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Los Angeles, 5 gen. -(Adnkronos) - Derby californiano train equilibrio fino alla fine e vinto dai padroni di casa 122-114 grazie al solito contributo di LeBronche torna in campo nel quarto periodo con i gialloviola sul -7 (massimo vantaggio nel match per Sacramento) e rimette le cose a posto a modo suo: due triple in fila, un paio di passaggi illuminanti e poi il bersaglio del definitivo sorpasso che regala ai Los Angelsil quartonelle ultime cinque gare. Alla sirena finale sono 31 punti per LeBroncon 12/26 al tiro e tre triple decisive a bersaglio, a cui aggiunge anche 5 assist e 5 rimbalzi. È lui iltore dei, che si godono un'altra super prestazione di Malik Monk da 24 punti e 6/11 ...

