Bari, via alle assunzioni di medici: 22 concorsi banditi dall'Asl per andare oltre il Covid (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono 22 i concorsi pubblici banditi dall'Asl Bari per assumere medici a tempo indeterminato e rinforzare gli organici degli ospedali nei prossimi anni. Sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale i concorsi banditi dalla Direzione strategica della Asl Bari con la delibera numero 2064 del 24 novembre scorso. "La Asl Bari - comunica l'azienda - si proietta così nel futuro ... Leggi su bari.repubblica (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono 22 ipubblici'Aslper assumerea tempo indeterminato e rinforzare gli organici degli ospedali nei prossimi anni. Sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale ia Direzione strategica della Aslcon la delibera numero 2064 del 24 novembre scorso. "La Asl- comunica l'azienda - si proietta così nel futuro ...

Ultime Notizie dalla rete : Bari via Bari, via alle assunzioni di medici: 22 concorsi banditi dall'Asl La Repubblica Al via le prenotazioni per i vaccini anti Covid per la fascia 5 - 11 anni: già 2mila gli appuntamenti fissati in poche ore Intanto, nel territorio Asl bari, a circa tre settimane dall'inizio delle prime dosi per i bambini, sono state effettuate già oltre 13mila vaccinazioni pediatriche e ad oggi il 17 per cento dei 5- 11 ...

Bari, tutto pronto per i saldi: "Ma dobbiamo fare ancora i conti con la paura del Covid" Si parte con ribassi del 30 per cento. I commercianti tra timori e ottimismo Bari, tutto pronto per i saldi: 'Ma dobbiamo fare ancora i conti con la paura del Covid' di Gennaro Totorizzo. In tantissim ...

Si parte con ribassi del 30 per cento. I commercianti tra timori e ottimismo Bari, tutto pronto per i saldi: 'Ma dobbiamo fare ancora i conti con la paura del Covid' di Gennaro Totorizzo. In tantissim ...