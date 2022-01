Bari | Scavone | “Mi sento importante Mallamo? Ballottaggio stimolante e sul covid…”

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il centrocampist del, Manuel, analizza l'ottimo momento dei galletti, primi in solitaria nel girone C di Serie C, a + 7 dal Monopoli secondo e +11 dal Palermo. Un riferimento anche sullsullo slittamento della Lega Pro causa Covid-19

Advertising

ILOVEPACALCIO : Bari, Scavone: «Spero sia l'anno buono» - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Bari Scavone

Mediagol.it

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONEMANUEL () ROSAIA GIACOMO (CATANIA) SBARDELLA LUCA (CAMPOBASSO) ILLANES MINUCCI JULIAN (PESCARA) CARULLO GIOACCHINO (FIDELIS ANDRIA)......Gaetano Colajanni - l'Orchestra di fiati trapanese diretta da Rosario Rosa e Nicolò, con ... ore 19 2 gennaio " Chiesa di San Nicola diall'Albergheria, ore 18,30 3 gennaio " Chiesa della ...Walid Cheddira a Bari sta bene, Walid Cheddira la maglia biancorossa continuerebbe a indossarla volentieri anche in futuro: il centravanti, infatti, nel capoluogo pugliese ha trovato lo ...Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di RadioBari, il centrocampista del Bari, Manuel Scavone, si è espresso sull'attualità della formazione pugliese, capolista del girone C di Serie C, ...