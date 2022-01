Barbara Palombelli agli esordi | senza bisturi era un’altra persona

Leggi su topicnews

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) . Curioso retroscena svelato dalla redazione di Striscia la notizia sulla popolare giornalista romana E’ nata 68 anni fa a Roma, da sempre la sua città. Per un certo periodo fu considerata solo ed esclusivamente la moglie del sindaco della Capitale, Francesco Rutelli. Stiamo parlando di, giornalista e conduttrice televisiva e radiofonica che negli ultimi anni, soprattutto grazie alla conduzione del programma Forum in onda su Canale 5, ha acquisito un’enorme popolarità. Una popolarità che per anni, nonostante una brillantissima carriera di giornalista trascorsa nelle redazioni di alcuni tra i più importanti quotidiani italiani come Repubblica e Corriere della Sera, non aveva neanche mai sfiorato.Molto più conosciuto di lei era il marito, il politico Francesco ...