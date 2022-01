Avellino | parla il DS del Frosinone Angelozzi | “Sarei felice se Iemmello accettasse”

Advertising

xDrogba_79 : @Lello1912 @Vincent__Perez Fai bene io lo faccio contro @ktz_Marcoapp almeno non è di avellino parla bene ..?? - TuttoAvellinoit : Le parole del centrocampista dell'#Avellino, Antonio #Matera, che parla del suo approccio al calcio e dei primi mes… - TuttoAvellinoit : Le parole di Leonardo #Morosini che parla di calciomercato e dell'interesse dell'#Avellino -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino parla

Mediagol.it

Il sindaco nel testodi 'aumento esponenziale con incidenza preoccupante', riferendosi ai ... Ma quella di Casalbore è la prima ordinanza relativa alla scuola in provincia di, mentre il ...E' uno dei centrocampisti più importanti della serie C e, forse, avrebbe meritato di giocare anche in B. Ha vestito maglie importanti, come quelle di Ternana,, Teramo e Arezzo ed è stato uno dei protagonisti della Viterbese targata Camilli nella stagione 2017 - 18. Alessandro Di Paolantonio, centrocampista che lo scorso 31 dicembre ha tagliato il ...Pietro Iemmello è vicino al passaggio in prestito all'Avellino. Le conferme arrivano dal direttore sportivo del Frosinone Guido Angelozzi ...E’ uno dei centrocampisti più importanti della serie C e, forse, avrebbe meritato di giocare anche in B. Ha vestito maglie importanti, come quelle di Ternana, Avellino, Teramo e ...