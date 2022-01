Advertising

Mediagol : Avellino, accordo con il Frosinone per Iemmello: si attende l’ok dell’attaccante - psb_original : Calciomercato Frosinone - Trovato l'accordo con l'Avellino per Iemmello: ora la decisione spetta al calciatore… - CagliariChannel : RT @CagliariCalcio: ?? | ACCORDO #Gagliano rientra al Cagliari ???? Risolto il prestito all'Avellino. I dettagli: - Papiyonn0403 : RT @CagliariCalcio: ?? | ACCORDO #Gagliano rientra al Cagliari ???? Risolto il prestito all'Avellino. I dettagli: - SimonaSpnz : RT @CagliariCalcio: ?? | ACCORDO #Gagliano rientra al Cagliari ???? Risolto il prestito all'Avellino. I dettagli: -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino accordo

Commenta per primo Il Cagliari con una nota sul suo sito: comunica di aver raggiunto uncon l'per la risoluzione del prestito del calciatore Luca Gagliano. La punta classe 2000 ritorna a vestire la maglia rossoblu dopo 14 presenze e 3 gol in Serie C con i Lupi irpini .L'anno, dunque, comincia sotto i migliori auspici per il Comune di. Piazza del Popolo ... Il servizio, grazie ad un, sarà affidato all'Air.Che Pietro Iemmello sia in partenza da Frosinone è cosa ormai nota, come noto è che l’Avellino sia in pole per assicurarsi l’attaccante. Anzi, secondo quanto riporta Il Mattino – ed. Avellino, ci sare ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il ritorno anticipato di Luca Gagliano al Cagliari potrebbe essere utile al tecnico Mazzarri Il Cagliari ha deciso di anticipare il rientro di Luca Gagl ...