Autovelox troppo severo | due Comuni si ribellano alla polizia locale dell' Unione montana e rinunciano al servizio Ecco che cosa è successo

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) BELFORTE DEL CHIENTI - Le polemiche inerenti alle multe effettuate lo scorso autunno sulla Ss77 nel tratto con i lavori in corso nel territorio del Comune di Belforte del Chienti non hanno provocato ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Autovelox troppo

corriereadriatico.it

BELFORTE DEL CHIENTI - Le polemiche inerenti alle multe effettuate lo scorso autunno sulla Ss77 nel tratto con i lavori in corso nel territorio del Comune di Belforte del Chienti non hanno provocato ...Non bastava l'. Ora sulle strade di Francia arriva il radar che rileva e sanziona l'inquinamento acustico. i proprietari dei motorirumorosi, che superano la soglia prevista dal codice ...MONTEPRANDONE - Anche nel 2022, prosegue la campagna di controlli con autovelox, mirata al rispetto dei limiti di velocità e alla sicurezza sulle strade di Monteprandone, messa in ...BELFORTE DEL CHIENTI - Le polemiche inerenti alle multe effettuate lo scorso autunno sulla Ss77 nel tratto con i lavori in corso nel territorio del Comune di Belforte del Chienti non ...