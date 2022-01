Automobili | Deloitte | gli italiani la vogliono ecologica

Advertising

Sette italiani su dieci pensano a un'auto ecologica per il proprio futuro secondo l'indagine Global Automotive Consumer Study 2022 di. Un dato tra i più alti a livello mondiale, con il 69% degli intervistati che si dichiara interessata verso la mobilità elettrica e ibrida, contro il 51% in Germania e al 31% negli Stati ...... monopattini e autobus, senza più ritrovarci imbottigliati nel traffico, trae smog. ... Stando ad uno studio effettuato daState of the Consumer Tracker , un osservatorio mensile che ...Sette italiani su dieci pensano a un'auto ecologica per il proprio futuro secondo l'indagine Global Automotive Consumer Study 2022 di Deloitte. (ANSA) ...Servirà a mettere in comunicazione le aziende italiane, i clienti e i protagonisti di tutta la filiera sul territorio ...