Aurora Ramazzotti, il fidanzato è Goffredo Cerza: “Con lui ho costruito il castello d’amore che sognavo” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Aurora Ramazzotti è legata da oltre quattro anni al fidanzato Goffredo Cerza, ingegnere elettronico e personal trainer residente a Londra. Stasera vedremo la giovane showgirl tra gli ospiti di “Caduta Libera – Campionissimi” a partire dalle 21:30 su Canale 5. Dopo la fine della relazione con Edoardo Gori, Aurora Ramazzotti ha ritrovato la felicità al fianco del giovane romano trasferitosi a Londra. E’ proprio nella capitale inglese che i due si sono conosciuti tramite l’amica in comune, Sara Daniele. Goffredo è un personal trainer online ed ha fondato un’app ed un sito nel quale dispensa allenamenti e consigli sul mondo del fitness, collaborando anche con diversi specialisti. Da sempre sportivo, ha iniziato a praticare sport dall’età di 4 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022)è legata da oltre quattro anni al, ingegnere elettronico e personal trainer residente a Londra. Stasera vedremo la giovane showgirl tra gli ospiti di “Caduta Libera – Campionissimi” a partire dalle 21:30 su Canale 5. Dopo la fine della relazione con Edoardo Gori,ha ritrovato la felicità al fianco del giovane romano trasferitosi a Londra. E’ proprio nella capitale inglese che i due si sono conosciuti tramite l’amica in comune, Sara Daniele.è un personal trainer online ed ha fondato un’app ed un sito nel quale dispensa allenamenti e consigli sul mondo del fitness, collaborando anche con diversi specialisti. Da sempre sportivo, ha iniziato a praticare sport dall’età di 4 ...

Advertising

zazoomblog : Aurora Ramazzotti: dolcissima la dedica di papà Eros alle Maldive - #Aurora #Ramazzotti: #dolcissima - infoitcultura : La dedica di Eros Ramazzotti per la figlia Aurora: “Amarti è l’immenso per me” - diredonnait : La dedica di Eros Ramazzotti per la figlia Aurora: “Amarti è l’immenso per me” - occhio_notizie : Eros Ramazzotti e la dolce foto con Aurora sui social #erosramazzotti #auroraramazzotti - VanityFairIt : Il cantante ha pubblicato sui social una tenera foto dalle Maldive insieme alla primogenita, usando come dedica il… -