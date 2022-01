Aurora Ramazzotti: dolcissima la dedica di papà Eros alle Maldive (Di mercoledì 5 gennaio 2022) dolcissima la dedica di papà Eros di fronte ad un tramonto mozzafiato vista oceano Pacifico dove ha trascorso l'inizio del 2022 insieme alla figlia Aurora : "Amarti è l'immenso per me", titolo di una... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 5 gennaio 2022)ladidi fronte ad un tramonto mozzafiato vista oceano Pacifico dove ha trascorso l'inizio del 2022 insieme alla figlia: "Amarti è l'immenso per me", titolo di una...

Advertising

infoitcultura : La dedica di Eros Ramazzotti per la figlia Aurora: “Amarti è l’immenso per me” - diredonnait : La dedica di Eros Ramazzotti per la figlia Aurora: “Amarti è l’immenso per me” - occhio_notizie : Eros Ramazzotti e la dolce foto con Aurora sui social #erosramazzotti #auroraramazzotti - VanityFairIt : Il cantante ha pubblicato sui social una tenera foto dalle Maldive insieme alla primogenita, usando come dedica il… - enniogiannascol : @MediasetTgcom24 A me non sembra belen ??????siete sicuri che sia lei o aurora ramazzotti? -