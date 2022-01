Aumentano i casi Covid tra detenuti e agenti nelle carceri campane (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Oggi ci siamo recati nel carcere di Poggioreale. Abbiamo notato come all’interno delle sale comuni, come la sala colloqui familiari-detenuti e nella sala di attesa, nella stragrande maggioranza dei casi né detenuti ne i familiari utilizzano i dispositivi di protezione individuale, quali mascherine e gel igienizzanti, durante il momento colloquiale e non viene garantito alcun distanziamento fisico necessario. A fronte di una popolazione carceraria di 2192 detenuti, ad oggi risultano 56 detenuti e 21 agenti contagiati. Abbiamo incontrato il Direttore del carcere, il Comandante ed il vicecomandante, il responsabile dell’area sanitaria carceraria e quello dell’Asl Na1. Con nostro rammarico abbiamo constatato, inoltre, che familiari ed avvocati ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Oggi ci siamo recati nel carcere di Poggioreale. Abbiamo notato come all’interno delle sale comuni, come la sala colloqui familiari-e nella sala di attesa, nella stragrande maggioranza deinéne i familiari utilizzano i dispositivi di protezione individuale, quali mascherine e gel igienizzanti, durante il momento colloquiale e non viene garantito alcun distanziamento fisico necessario. A fronte di una popolazione carceraria di 2192, ad oggi risultano 56e 21contagiati. Abbiamo incontrato il Direttore del carcere, il Comandante ed il vicecomandante, il responsabile dell’area sanitaria carceraria e quello dell’Asl Na1. Con nostro rammarico abbiamo constatato, inoltre, che familiari ed avvocati ...

