Atp e Wta Adelaide 2022: programma e ordine di gioco giovedì 6 gennaio con Mager (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il programma e l’ordine di gioco di giovedì 6 gennaio 2022 ad Adelaide, che sta ospitando un torneo ATP e un torneo WTA. Si parte alle 01:30 nella notte italiana tra mercoledì e giovedì con la sfida tra Fernandez e Swiatek ad aprire le danze sul campo centrale. In campo anche i primi confronti dei sedicesimi di finale maschili, con Gianluga Mager impegnato contro Gerasimov. Di seguito, il programma completo della quinta giornata con gli orari italiani di ogni partita. Centre Court Dalle 1:30 Fernandez vs Swiatek A seguire Azarenka vs Hon A seguire Johnson vs Kachanov Non prima delle 9:30 Monfils vs Cerundolo Non prima delle 11:00 Tomljanovic vs Kenin Show Court 1 Dalle 1:30 Daniel vs Paul A seguire Gerasimov vs ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ile l’didiad, che sta ospitando un torneo ATP e un torneo WTA. Si parte alle 01:30 nella notte italiana tra mercoledì econ la sfida tra Fernandez e Swiatek ad aprire le danze sul campo centrale. In campo anche i primi confronti dei sedicesimi di finale maschili, con Gianlugaimpegnato contro Gerasimov. Di seguito, ilcompleto della quinta giornata con gli orari italiani di ogni partita. Centre Court Dalle 1:30 Fernandez vs Swiatek A seguire Azarenka vs Hon A seguire Johnson vs Kachanov Non prima delle 9:30 Monfils vs Cerundolo Non prima delle 11:00 Tomljanovic vs Kenin Show Court 1 Dalle 1:30 Daniel vs Paul A seguire Gerasimov vs ...

