ATP Cup 2022: la Spagna supera agilmente la Serbia e raggiunge la Polonia in semifinale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Pura gestione per la Spagna nell'ultimo match del girone A dell'ATP Cup 2022. Le Furie Rosse sconfiggono la Serbia per 2-1 e strappano il pass per le semifinali. Per approdare nell'atto conclusivo del torneo, ci sarà ora la sfida contro la Polonia. La Serbia necessita obbligatoriamente di un 3-0 per passare il turno, ma il primo singolare risulta essere già fatale. Nella sfida tra Pablo Carreno-Busta (n.20 del ranking) e Filip Krajinovic (n.42 ATP) è infatti lo spagnolo a vincere per 6-3 6-4 e a porre fine a tutti i sogni di qualificazione del Paese balcanico. Il secondo match, quello tra i due numeri 1 delle rispettive Nazionali, diventa quindi ininfluente per le sorti del torneo. Per le Furie Rosse scende in campo Roberto Bautista-Agut (n.19 del mondo), mentre per la Serbia gioca ...

