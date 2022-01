ATP Cup 2022, Italia-Russia: sarà il doppio la chiave di tutto? Si prospetta il ritorno di Berrettini/Sinner (Di mercoledì 5 gennaio 2022) I pronostici su Italia-Russia, ultimo match del girone B di ATP Cup, sono presto fatti: Jannik Sinner è favorito su Roman Safiullin, Daniil Medvedev lo è nei confronti di Matteo Berrettini. Se tutto ciò dovesse essere confermato, la questione di chi va in semifinale si ridurrebbe al doppio, che in questo contesto è reso importante per un terzo del risultato complessivo. Fino ad ora la Russia ha sempre schierato Medvedev e Safiullin, relegando al ruolo di “panchinaro” l’ultimo arrivato, Evgeniy Karlovskiy, entrato in virtù del triplo forfait di Andrey Rublev, Aslan Karatsev e Evgeny Donskoy. E, verosimilmente, questa dovrebbe anche essere la coppia scelta: del resto i due hanno sconfitto i francesi Fabrice Martin ed Edouard Roger-Vasselin prima e gli australiani John ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) I pronostici su, ultimo match del girone B di ATP Cup, sono presto fatti: Jannikè favorito su Roman Safiullin, Daniil Medvedev lo è nei confronti di Matteo. Seciò dovesse essere confermato, la questione di chi va in semifinale si ridurrebbe al, che in questo contesto è reso importante per un terzo del risultato complessivo. Fino ad ora laha sempre schierato Medvedev e Safiullin, relegando al ruolo di “panchinaro” l’ultimo arrivato, Evgeniy Karlovskiy, entrato in virtù del triplo forfait di Andrey Rublev, Aslan Karatsev e Evgeny Donskoy. E, verosimilmente, questa dovrebbe anche essere la coppia scelta: del resto i due hanno sconfitto i francesi Fabrice Martin ed Edouard Roger-Vasselin prima e gli australiani John ...

