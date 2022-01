ATP Cup 2022: Italia-Russia è lo scontro diretto per la semifinale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’Italia è ancora in ballo nella ATP Cup 2022. Dopo il ko nella prima giornata con l’Australia, gli azzurri hanno rilanciato le proprie quotazioni grazie a una prova assai convincente con la Francia, sconfitta con un netto 3-0 e tenendo vive le speranze per la qualificazione alle semifinali. Per poter rientrare tra le migliori quattro del torneo c’è necessario bisogno di battere la Russia nel rematch della finale dello scorso anno, squadra che nonostante le assenze è a punteggio pieno. Proprio il successo dei campioni in carica contro l’Australia nella mattinata Italiana per 3-0 permette a Matteo Berrettini e compagni di essere padroni del proprio destino: battendo la Russia con qualsiasi punteggio gli azzurri diventerebbero irraggiungibili per gli oceanici nel coefficiente match vinti/persi, primo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’è ancora in ballo nella ATP Cup. Dopo il ko nella prima giornata con l’Australia, gli azzurri hanno rilanciato le proprie quotazioni grazie a una prova assai convincente con la Francia, sconfitta con un netto 3-0 e tenendo vive le speranze per la qualificazione alle semifinali. Per poter rientrare tra le migliori quattro del torneo c’è necessario bisogno di battere lanel rematch della finale dello scorso anno, squadra che nonostante le assenze è a punteggio pieno. Proprio il successo dei campioni in carica contro l’Australia nella mattinatana per 3-0 permette a Matteo Berrettini e compagni di essere padroni del proprio destino: battendo lacon qualsiasi punteggio gli azzurri diventerebbero irraggiungibili per gli oceanici nel coefficiente match vinti/persi, primo ...

