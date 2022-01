ATP Cup 2022, Grecia-Georgia 2-1: successo ininfluente degli ellenici, terzo posto nel girone D in cascina (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Era un match utile soltanto per l’onore, quello tra Grecia e Georgia in ATP Cup. Le due Nazionali erano tagliate fuori da ogni discorso di qualificazione alle semifinali già da due giorni, viste le sconfitte con Argentina e Polonia, ma in ballo c’era la possibilità di non chiudere all’ultimo posto il gruppo. Sono gli ellenici a prevalere con due successi in singolare, ottenuti in maniera quasi irrisoria. Già a partire dal primo match, quello tra i due carneadi Michail Pervolarakis ed Aleksandre Metreveli, ai margini della nobiltà tennistica, lasciava presagire l’andamento della giornata: equilibrio mantenuto per cinque giochi, poi il Georgiano perde il servizio a zero e si lascia andare, senza riuscire a mettere in difficoltà una singola volta il servizio dell’avversario in poco più di un’ora di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Era un match utile soltanto per l’onore, quello train ATP Cup. Le due Nazionali erano tagliate fuori da ogni discorso di qualificazione alle semifinali già da due giorni, viste le sconfitte con Argentina e Polonia, ma in ballo c’era la possibilità di non chiudere all’ultimoil gruppo. Sono glia prevalere con due successi in singolare, ottenuti in maniera quasi irrisoria. Già a partire dal primo match, quello tra i due carneadi Michail Pervolarakis ed Aleksandre Metreveli, ai margini della nobiltà tennistica, lasciava presagire l’andamento della giornata: equilibrio mantenuto per cinque giochi, poi ilno perde il servizio a zero e si lascia andare, senza riuscire a mettere in difficoltà una singola volta il servizio dell’avversario in poco più di un’ora di ...

Advertising

SuperTennisTv : Appuntamento da non perdere su #SuperTennisTV per la seconda sfida degli azzurri nell'#ATPCup. ? 00:00 ???? Italia ??… - silviaarmstrong : @purtroppobea abbiamo bisogno di altro materialeeee ma quelli dell'atp cup dove stanno? - nabiltheg0at : @Maignangioia Contando che gli stadi sono praticamente chiusi e già in ATP Cup hanno una partecipazione minima, dir… - infoitinterno : Atp Cup, Italia-Russia vale l'accesso alle semifinali - infoitsport : ATP Cup 2022, Matteo Berrettini affronta Daniil Medvedev: precedenti, statistiche, curiosità -