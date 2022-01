Atalanta-Torino posticipata | la partita non si gioca | l’Asl blocca i granata

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nuovi importanti aggiornamenti in vista della 20esima giornata del campionato di Serie A, il turno sarà in ogni caso condizionato da casi positivi al Covid-19. La notizia dell’ultim’ora è quella dell’ok delper la partenza di Napoli verso, lacontro la Juventus si giocherà regolarmente.di, invece, ha vietato la partenza delper Bergamo in vista dellacontro l’. Sono otto i positivi in casa: sei calciatori e due membri dello staff. A rischio anche ladi domenica contro la Fiorentina. L'articolo CalcioWeb.

