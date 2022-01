Atalanta-Torino, il COMUNICATO della società bergamasca (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Atalanta-Torino non si gioca. Scelta data dal blocco dell’ASL dopo il boom di positivi all’interno del gruppo granata, garantendo la “non partenza” per Bergamo (e di conseguenza il mancato svolgimento del match). Ecco il COMUNICATO della società bergamasca. Atalanta-Torino rinviata, il COMUNICATO della società “Al fine di non creare disservizi ai propri tifosi, la società L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Atalanta-Verona, in dodici rischiano di saltare la gara Atalanta, macchina da goal anche agli Europei: ben 4 giocatori a segno Un anno fa la rimonta ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022)non si gioca. Scelta data dal blocco dell’ASL dopo il boom di positivi all’interno del gruppo granata, garantendo la “non partenza” per Bergamo (e di conseguenza il mancato svolgimento del match). Ecco ilrinviata, il“Al fine di non creare disservizi ai propri tifosi, laL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-Verona, in dodici rischiano di saltare la gara, macchina da goal anche agli Europei: ben 4 giocatori a segno Un anno fa la rimonta ...

