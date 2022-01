Atalanta-Torino, Gasperini: “Juric crea difficoltà. Domani conterà solo il risultato” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia del match contro il Torino durante la conferenza stampa di presentazione. Ecco le sue parole: “Per noi sarà una partita importante, dobbiamo affrontare la ripresa con un piglio giusto e con la determinazione adatta. Speriamo che venga fuori una gran partita, ma Domani conterà molto il risultato. Juric mette in difficoltà tutti, è sempre stato un allenatore in campo, esprimeva il concetto di fase difensiva, ma anche quello di pressing. Era un giocatore che non sopportava vedere la palla nei piedi degli avversari, andava ad aggredire anche il portiere, per me è una cosa straordinaria, è un concetto che è riuscito ad esprimere al meglio. Per me è l’allenatore giusto per il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il tecnico dell’Gian Pieroha parlato alla vigilia del match contro ildurante la conferenza stampa di presentazione. Ecco le sue parole: “Per noi sarà una partita importante, dobbiamo affrontare la ripresa con un piglio giusto e con la determinazione adatta. Speriamo che venga fuori una gran partita, mamolto ilmette intutti, è sempre stato un allenatore in campo, esprimeva il concetto di fase difensiva, ma anche quello di pressing. Era un giocatore che non sopportava vedere la palla nei piedi degli avversari, andava ad aggredire anche il portiere, per me è una cosa straordinaria, è un concetto che è riuscito ad esprimere al meglio. Per me è l’allenatore giusto per il ...

