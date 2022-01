Assegno Unico, cifre e modalità: video-tutorial INPS (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dal primo gennaio 2022 è in vigore l’Assegno Unico universale per i figli, la misura è stata prevista per dare un aiuto a tutte quelle famiglie che hanno a proprio carico dei figli In vista del nuovo Assegno Unico universale per i figli, l’INPS ha diramato delle comunicazioni per chiarire eventuali dubbi che le famiglie L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dal primo gennaio 2022 è in vigore l’universale per i figli, la misura è stata prevista per dare un aiuto a tutte quelle famiglie che hanno a proprio carico dei figli In vista del nuovouniversale per i figli, l’ha diramato delle comunicazioni per chiarire eventuali dubbi che le famiglie L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

marattin : L’articolo da leggere oggi è di @mrizzolli su @DomaniGiornale. Fa una critica all’assegno unico che farà discutere:… - borghi_claudio : Ricordate di fare domanda! Avete sicuramente più bisogno voi di questi soldini che lo Stato Al via le domande per… - elenabonetti : Mancano pochi giorni alla partenza delle domande per l’assegno unico e universale. Insieme all’introduzione dell’as… - UnimpresaChieti : RT @unimpresa: ?? Giovanni Assi (Unimpresa) intervistato al Tg3 Puglia spiega come ottenere l'assegno unico - adriana89231342 : RT @DomaniGiornale: Il 1° gennaio è partito definitivamente l’assegno unico ed universale. Le cose buone ci sono e vanno sottolineate. Eppu… -