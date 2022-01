ASCOLTITV 4 GENNAIO 2022 | VINCE MERAVIGLIE 17% | SISSI 14% | OTTIMO BACK TO SCHOOL 9 | 8% | BRIGNANO 7 | 4% | BAR STELLA 5 | 5% | VOLA MATANO 18 | 4% | MALE BRANCHETTI 11 | 8%

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) ASCOLTI TV 4· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – xM E D I A S E T24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – xUnoMattina – 1071 17.50Storie Italiane – 925 14.90Storie Italiane – 1096 15.40È Sempre Mezzogiorno – 1851 15.80Tg1 – 3613 22.46Pres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – 1920 14.13Paradiso delle Signore – 2245 18.02Tg1 – xPres. Vita in Diretta – 2112 16.09Vita in Diretta – 2743 18.42L’Eredità – 3760 21.63L’Eredità – 5051 24.68Tg1 – 5834 25.31Soliti Ignoti – 5171 20.92– 3604 16.96 x x xOverland + RN24 – 781 8.69 + 371 6.69 Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1086 19.49Mattino 5 News – 1066 17.37Mattino 5 News – 1096 17.78Forum – 1457 15.55Tg5 – 3207 21.22Beautiful – 2790 17.22Una Vita – 2461 16.24Christmas Wedding Runaway – 1726 13.40GF Vip – 1563 12.57Love is in ...