Ascolti tv 4 gennaio 2022 | Angela ancora davanti a Sissi Ottimo il debutto di Savino

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)tv: il programma di Rai1 batte la serie tv di Canale5 Non cambiano gli equilibri ai vertici della classifica deglitv del martedì sera, rispetto a sette giorni fa, con Meraviglie – La Penisola dei tesori su Rai1 al 17% e 3,604 milioni di contatti. Settimana scorsa il programma di Albertoaveva fatto il 17% e 3,4 milioni. Dietro si è piazzatasu Canale5 con il 14,1% e 2,994 milioni di telespettatori, mentre martedì scorso la serie tv sull’imperatrice austriaca aveva raccolto il 16,7% e 3,3 milioni. Medaglia di bronzo per ildi Back to School su Italia1 con Nicola, che ha registrato il 9,8% di share media e 1,912 milioni di telespettatori. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa l’8,4% e 1,3 milioni con Le Iene presentano: il ...

Alberto Angela è ormai una garanzia per gli ascolti di Rai1, e nella serata di martedì 4 gennaio si conferma come uno dei volti tv più amati dal pubblico. Continua il successo della coppia Salvo Sottile-Anna Falchi con I fatti vostri. Il programma di Rai 2 porta a casa ogni giorno ascolti ottimi e non fa rimpiangere in nessun modo l'assenza di Giancarlo.