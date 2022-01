Arriva in libreria ‘Sergio Mattarella: 40 anni di storia italiana’ (Di mercoledì 5 gennaio 2022) ROMA – Il 7 gennaio Paesi Edizioni manda in libreria la prima biografia del Presidente della Repubblica uscente “Sergio Mattarella: 40 anni di storia italiana”. A firmarla è Angelo Gallippi, classe ’64, già docente a Tor Vergata e Presidente del primo Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) della Regione Lazio. Come ricorda Ugo Magri nella prefazione, nessuno prima di Gallippi ha tracciato l’intero operato di Mattarella. Infatti il Presidente della Repubblica “incarna una doppia eccezione. Ha maturato un’esperienza straordinaria come servitore delle istituzioni: parlamentare, ministro, vicepremier, giudice costituzionale e da ultimo presidente della Repubblica. Eppure – ecco l’altro paradosso – dell’uomo Mattarella poco si conosce. Tra i personaggi pubblici del nostro tempo è ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) ROMA – Il 7 gennaio Paesi Edizioni manda inla prima biografia del Presidente della Repubblica uscente “Sergio: 40diitaliana”. A firmarla è Angelo Gallippi, classe ’64, già docente a Tor Vergata e Presidente del primo Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) della Regione Lazio. Come ricorda Ugo Magri nella prefazione, nessuno prima di Gallippi ha tracciato l’intero operato di. Infatti il Presidente della Repubblica “incarna una doppia eccezione. Ha maturato un’esperienza straordinaria come servitore delle istituzioni: parlamentare, ministro, vicepremier, giudice costituzionale e da ultimo presidente della Repubblica. Eppure – ecco l’altro paradosso – dell’uomopoco si conosce. Tra i personaggi pubblici del nostro tempo è ...

