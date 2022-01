Arnaldo Stanzione | “Sogno di portare le mie quattro stelle agli assoluti di?Roma”

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) di Greta Sciancalepore, è l’allenatore della Dream Team Salerno, associazione sportiva fondata nel 1997. La storia della società è ricca di successi, come la convocazione di una nuotatrice nella nazionale giovanile di nuoto. Nella stagione 2019-2020 il Dream Team Salerno si è confermato a livello nazionale con numerosi atleti piazzatisi nei primi 20 del ranking nazionale. L’anno agonistico 2020-2021 nonostante le difficoltà legate alla pandemia ha regalato al team salernitano la gioia di una meda nazionale. Oltre all’attività regionale e ai campionati italiani partecipa a numerose competizioni in Italia e all’estero. Il settore nuoto è gestito da 4 allenatori e tra questi come detto c’è, 44 anni, che si occupa della preparazione degli atleti agonisti proprio ...