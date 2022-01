Approvato nuovo decreto, via libera all’obbligo vaccinale per over 50: novità su scuola e Green pass (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il governo ha Approvato all’unanimità un nuovo decreto con tutte misure per frenare la crescita vertiginosa dei contagi. I provvedimenti di oggi “vogliono preservare il buon funzionamento delle strutture ospedaliere e, allo stesso tempo, mantenere aperte le scuole e le attività economiche”, ha detto il premier Mario Draghi. “Vogliamo frenare la crescita della curva dei contagi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il gno haall’unanimità uncon tutte misure per frenare la crescita vertiginosa dei contagi. I provvedimenti di oggi “vogliono preservare il buon funzionamento delle strutture ospedaliere e, allo stesso tempo, mantenere aperte le scuole e le attività economiche”, ha detto il premier Mario Draghi. “Vogliamo frenare la crescita della curva dei contagi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

GiovaQuez : Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sull'estensione dell'uso del green pass e le quarantene #COVID19 - Agenzia_Ansa : Approvato dal CdM il nuovo decreto anti-Covid: niente quarantena per i vaccinati da meno di 4 mesi e per chi ha fat… - FTuidder : @FBiasin Quindi secondo il nuovo protocollo appena approvato (quello utilizzato dall uefa ) se così dovesse essere vinceremo 3a0 a tavolino - Moixus1970 : RT @lucianoghelfi: Il nuovo #decretolegge con la stretta anti #covid e l’#ObbligoVaccinale per gli over 50 e’ stato approvato all’unanimità… - Luca__Barbieri : RT @iltirreno: +++ Coronavirus, approvato il nuovo decreto. Obbligo vaccinale per gli over 50 e nuove regole per la scuola i punti salienti… -