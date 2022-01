Approvato il decreto anti - Omicron | ecco tutte le misure

Advertising

elio_vito : Eccoci qua, 30 dicembre 2021, con il governo dei migliori ed un generale Commissario, a Roma non si riesce a fare u… - GiovaQuez : Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sull'estensione dell'uso del green pass e le quarantene #COVID19 - Agenzia_Ansa : Approvato dal CdM il nuovo decreto anti-Covid: niente quarantena per i vaccinati da meno di 4 mesi e per chi ha fat… - Luckyma89652325 : RT @Davide72: @Palazzo_Chigi Avete approvato un decreto penoso. Fate schifo tutti dal premier Draghi e tutti i ministri che hanno approvato… - nuova_venezia : +++COVID, OBBLIGO VACCINALE PER CHI HA PIU' DI 50 ANNI+++ Le nuove disposizioni contenute nel decreto legge approva… -

Ultime Notizie dalla rete : Approvato decreto

L' Italia è il primo paese europeo a introdurre l' obbligo di vaccino per gli over 50 . Da quanto riporta l'Ansa, il Consiglio dei ministri haall'unanimità il nuovoanti - Covid che contiene un'ulteriore stretta per arginare la variante Omicron. Con il provvedimento viene introdotto appunto l'obbligo di vaccino per chi ha ...Tra litigi e mediazioni, poco dopo le 20:30 è statoall'unanimità un ennesimoCovid per tentare di frenare i contagi tenendo insieme tutte le anime della maggioranza. Il ...Super green pass per I lavoratori over 50, green pass base per tutti quelli di determinate categorie: il nuovo decreto contro il Covid prevede anche l'obbligo vaccinale per gli over 50 che non lavoran ...Il nuovo decreto. Dall’obbligo vaccinale per gli over 50 all’estensione del super Green Pass, il governo ha stabilito nuove restrizioni per fronteggiare l’emergenza coronavirus.