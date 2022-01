Antonio Rocco: il segno ritrovato (Di mercoledì 5 gennaio 2022) di Marco Alfano Sarà presentato oggi alle ore 17, al Museo Diocesano di Amalfi, il Calendario 2022 di De Luca Industria Grafica e Cartaria, dedicato a Antonio Rocco (1880-1944), ora riemerso grazie a questa nuova iniziativa editoriale che merita d’essere annoverato a pieno titolo uno dei più rappresentativi artisti amalfitani della prima metà del XX secolo, accanto ai nomi di Pietro Scoppetta e Antonio Ferrigno. Alla presentazione prenderanno parte Giovanni Camelia Centro di Cultura e Storia Amalfitana, Ada Patrizia Fiorillo dell’Università degli Studi di Ferrara, Andrea De Luca e Mario Amodio Nato ad Amalfi il 23 luglio 1880, studia da autodidatta e riceve i primi insegnamenti artistici dal pittore maiorese Angelo Della Mura. In seguito s’iscrive all’Istituto di Belle Arti di Napoli, dove è allievo di Michele Cammarano. Nel 1905 al ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 5 gennaio 2022) di Marco Alfano Sarà presentato oggi alle ore 17, al Museo Diocesano di Amalfi, il Calendario 2022 di De Luca Industria Grafica e Cartaria, dedicato a(1880-1944), ora riemerso grazie a questa nuova iniziativa editoriale che merita d’essere annoverato a pieno titolo uno dei più rappresentativi artisti amalfitani della prima metà del XX secolo, accanto ai nomi di Pietro Scoppetta eFerrigno. Alla presentazione prenderanno parte Giovanni Camelia Centro di Cultura e Storia Amalfitana, Ada Patrizia Fiorillo dell’Università degli Studi di Ferrara, Andrea De Luca e Mario Amodio Nato ad Amalfi il 23 luglio 1880, studia da autodidatta e riceve i primi insegnamenti artistici dal pittore maiorese Angelo Della Mura. In seguito s’iscrive all’Istituto di Belle Arti di Napoli, dove è allievo di Michele Cammarano. Nel 1905 al ...

Advertising

shelbywardles : Read Free EBOOK Pista negra (Subjefe Rocco Schiavone 1) by Antonio Manzini - DivinaCommediaQ : RT @sigma_tao: la divina commedia insegna Nel 2016 è stato pubblicato il graphic novel Ragazzi di scorta, Rocco, Vito, Antonio, gli agenti… - sigma_tao : la divina commedia insegna Nel 2016 è stato pubblicato il graphic novel Ragazzi di scorta, Rocco, Vito, Antonio, gl… - RugbyOW : @KiloOfPepsi @Walmart Rocco Leonardo Mario Matteo Lorenzo Antonio Giovanni Spirelli Martini Lanquini Mussolini Lamb… - PeroneFrancesco : RT @gbiondizoccai: Filippo Crea, Rocco Antonio Montone, e Giampaolo Niccoli illustrano magistralmente le 'Sindromi coronariche acute senza… -