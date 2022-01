Antonio Cassano ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid. La moglie: “Sta bene, non è vero che non si era vaccinato” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Antonio Cassano è stato trasferito in ospedale a causa delle complicazioni legate al coronavirus. Il fantasista barese si trova adesso al San Martino di Genova dopo aver trascorso i giorni a cavallo tra il 2021 e il 2022 in quarantena a causa della positività riscontrata, ma secondo quanto emerge le sue condizioni hanno richiesto il monitoraggio da parte dei medici del reparto di malattie infettive diretto dal professore Matteo Bassetti. La moglie, Carolina Marcialis, ha comunque rassicurato i suoi fan spiegando che le condizioni di FantAntonio non sono gravi e che non è in pericolo di vita. L’ex pallanuotista ha poi attaccato con delle storie su Instagram chi aveva diffuso notizie sulle “gravi” condizioni dell’ex campione, sostenendo anche che non fosse vaccinato contro il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022)è stato trasferito in ospedale a causa delle complicazioni legate al coronavirus. Il fantasista barese si trova adesso al San Martino di Genovaaver trascorso i giorni a cavallo tra il 2021 e il 2022 in quarantena a causa della positività riscontrata, ma secondo quanto emerge le sue condizioni hanno richiesto il monitoraggio da parte dei medici del reparto di malattie infettive diretto dal professore Matteo Bassetti. La, Carolina Marcialis, ha comunque rassicurato i suoi fan spiegando che le condizioni di Fantnon sono gravi e che non è in pericolo di vita. L’ex pallanuotista ha poi attaccato con delle storie su Instagram chi aveva diffuso notizie sulle “gravi” condizioni dell’ex campione, sostenendo anche che non fossecontro il ...

