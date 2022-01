Antlers – Spirito insaziabile | un nuovo horror in arrivo su Disney +

(Di mercoledì 5 gennaio 2022), ilprodotto da Guillermo del Toro, è insu+ Dal 5 Gennaio, sarà possibile guardare il film sulla piattaforma streaming targata+ il film, prodotto da Guillermo del Toro. Per tutti gli amanti del genere+ inaugura il 2022 con tante nuove uscite nel mese di Gennaio, pensate per tutti i “gusti”. Dal 5 gennaio potremo guardare sulla piattaforma streaming “”. Il, ultimato nel 2019 ed uscito nelle sale nel 2022, è stato realizzato anche ...

Advertising

BernardShakey11 : RT @TIM_vision: Cosa guardare questa settimana con #TIMVISION? ?? ??#Radioactive ??#AmiciComeNoi ??#TheGoodDoctor - Stagione 4 ??#PrimoApp… - TIM_vision : #KeriRussell nei panni di un'insegnante di una cittadina dell'Oregon, in un horror prodotto da Guillermo Del Toro.… - TIM_vision : Cosa guardare questa settimana con #TIMVISION? ?? ??#Radioactive ??#AmiciComeNoi ??#TheGoodDoctor - Stagione 4 ??… - Horror_Magazine : Antlers – Spirito insaziabile: il film arriva su Disney+ -

Ultime Notizie dalla rete : Antlers Spirito

tuttoteK

Le novità di Disney+ di gennaio "Eternals" dal 12 gennaio "insaziabile" dal 5 gennaio "L'altra faccia del pianeta delle scimmie" dal 7 gennaio "Full Monty " Squattrinati organizzati"...... da Eternals, la ventiseiesima pellicola del Marvel Cinematic Universe alla seconda stagione de Il mondo secondo Jeff Goldblum al filminsaziabile, prodotto da Guillermo del Toro e ...Antlers - Spirito Insaziabile, il nuovo horror prodotto da Guillermo del Toro, è in arrivo su Disney + disponibile dal 5 Gennaio ...Ma la lista di novità è piuttosto corposa e annovera tra i titoli sia novità che grandi successi, come Jojo Rabbit per citarne uno. A seguire la lista di tutte le serie TV e i film in arrivo il prossi ...