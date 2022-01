Anna Falchi la prima conduttrice in tv con mascherina FFp2: commossa spiega cosa è successo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Continua il successo della coppia Salvo Sottile-Anna Falchi con I fatti vostri. Il programma di Rai 2 porta a casa ogni giorno ascolti ottimi e non fa rimpiangere in nessun modo l’assenza di Giancarlo Magalli. Il pubblico ha dimostrato di apprezzare molto i due nuovi conduttori scelti per il mattino di Rai 2 e anche per questo motivo, Anna Falchi ha deciso di essere presente, nonostante la mascherina! Ieri per la prima volta una conduttrice è entrata in uno studio televisivo con la mascherina FFp2, indossandola poi per tutto il corso della trasmissione. Non era mai successo prima, neppure all’inizio di questa temibile pandemia, quando però in uno studio televisivo a stenti, c’erano tre ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Continua ildella coppia Salvo Sottile-con I fatti vostri. Il programma di Rai 2 porta a casa ogni giorno ascolti ottimi e non fa rimpiangere in nessun modo l’assenza di Giancarlo Magalli. Il pubblico ha dimostrato di apprezzare molto i due nuovi conduttori scelti per il mattino di Rai 2 e anche per questo motivo,ha deciso di essere presente, nonostante la! Ieri per lavolta unaè entrata in uno studio televisivo con la, indossandola poi per tutto il corso della trasmissione. Non era mai, neppure all’inizio di questa temibile pandemia, quando però in uno studio televisivo a stenti, c’erano tre ...

