(Di mercoledì 5 gennaio 2022)il suo ruolo da tronista di, torna a parlare della “”, svelandone pensa di Gianni Sperti e Tina Cipollari e per quale motivoDe Filippi ci èmale.svela qual è lache ha delusoDe Filippi L’atteggiamento di Tina e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Andrea Nicole dopo la “cacciata” da Uomini e Donne: “Ecco cosa si aspettava Maria e perché ci è rimasta male…”… - QuotidianPost : Uomini e Donne, Andrea Nicole: “Mi aspettavo un finale diverso” - Novella_2000 : Andrea Nicole torna a parlare degli attacchi subiti da Gianni e Tina, poi di Maria De Filippi - GiuseppeporroIt : 'So che Maria c’è rimasta male perché...', Andrea Nicole parla dopo gli attacchi ricevuti dagli opinionisti di Uomi… - occhio_notizie : Uomini e Donne: Andrea Nicole parla di Gianni, Tina e Maria De Filippi #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Nicole

Roberta Giusti ha trascorso il Capodanno cone Ciprian Aftim. Ai fan attenti non è però sfuggito un particolare. La tronista romana indossava il giubbotto di Samuele. Questo basterebbe ...Si è concluso in modo poco ortodosso il percorso dia Uomini e Donne , scatenando una marea di polemiche che hanno investito la tronista ma anche Tina Cipollari e Gianni Sperti, accusati di aver esagerato con il volto del Trono Classico . ...Andrea Nicole dopo la "cacciata" da Uomini e Donne: "Ecco cosa si aspettava Maria De Filippi e per quale motivo ci è rimasta male...".Andrea Nicole ha parlato di quanto successo durante la sua ultima puntata di Uomini e Donne. Leggi i dettagli all'interno!