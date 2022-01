Ancora un record di contagi in 24 ore: quasi 190mila, 241 morti. Crescono ricoveri e T.i. (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Non si ferma la corsa del coronavirus in Italia. Oggi è stato stracciato un altro record di contagi: 189.109 casi nelle ultime 24 ore. Sempre molto elevato il numero delle vittime (231). Preoccupa la ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Non si ferma la corsa del coronavirus in Italia. Oggi è stato stracciato un altrodi: 189.109 casi nelle ultime 24 ore. Sempre molto elevato il numero delle vittime (231). Preoccupa la ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, i dati – Ancora un nuovo record: 189.109 contagi in 24 ore, ma con meno tamponi. 231 le vittime (con riconte… - marcoconterio : ?????? L'offerta faraonica di #TorontoFC per Lorenzo #Insigne è da record per la #MLS: tra i 9.5 e gli 11.5 milioni lo… - GigiAdinolfi : RT @marcofuina1: @DaniBailo Sì, tipo capire che oggi, 5 gennaio 2022, dopo 112 milioni di dosi inoculate abbiano il record di contagi e via… - LaRobyMI : RT @luigivanti: Con i dati di oggi stabilito (purtroppo) il nuovo record di contagi,di ricoveri e pure di decessi. E qualcuno afferma anco… - ADeLuca_SlcCgil : #Covid: 189.109 #contagi con meno #tamponi. 231 #morti. Con questi numeri trovo ridicolo il #greenpassrafforzato mi… -