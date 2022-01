Analisi Qualità - Comè fatta la Citroën C4 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Quando un'auto arriva al Centro Prove di Quattroruote, viene sottoposta anche a un accurato controllo Qualità che prevede un report con ben 43 voci. Oggi vediamo nel dettaglio com'è andato l'esame della Citroën C4. La francese punta sulla sostanza, ma ha qualche dettaglio che spicca sugli altri: nel complesso è ben fatta e solo qualche dettaglio è all'insegna del risparmio. Le varie soluzioni costruttive sono solide e anche gli assemblaggi della carrozzeria sono accurati. Gli scostamenti tra le varie parti sono minimi, ma la verniciatura non è impeccabile: il colore non è del tutto uniforme tra la fiancata e i paraurti. Anche all'interno il montaggio dei pannelli è piuttosto accurato, ma gran parte delle coperture è di plastica rigida: solo la plancia ha una parte frontale semimorbida che ne migliora la percezione qualitativa. I ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Quando un'auto arriva al Centro Prove di Quattroruote, viene sottoposta anche a un accurato controlloche prevede un report con ben 43 voci. Oggi vediamo nel dettaglio com'è andato l'esame dellaC4. La francese punta sulla sostanza, ma ha qualche dettaglio che spicca sugli altri: nel complesso è bene solo qualche dettaglio è all'insegna del risparmio. Le varie soluzioni costruttive sono solide e anche gli assemblaggi della carrozzeria sono accurati. Gli scostamenti tra le varie parti sono minimi, ma la verniciatura non è impeccabile: il colore non è del tutto uniforme tra la fiancata e i paraurti. Anche all'interno il montaggio dei pannelli è piuttosto accurato, ma gran parte delle coperture è di plastica rigida: solo la plancia ha una parte frontale semimorbida che ne migliora la percezione qualitativa. I ...

Advertising

CorriereAlbaBra : Come ogni anno a partire dal 2002, quando è stato attivato in Piemonte il Sistema Regionale di Rilevamento della Qu… - basemi : @alfredoferrante @alfredoferrante analisi corretta. Lo SmartWorking é uno strumento per migliorare la qualità della… - alexcobra11 : @Laudantes @AzzoJacopo @Francesclol @SaltaConNoi90 Ascoltata con piacere, mentre scrivevo pagine dei miei racconti,… - GiacomoRoss86 : RT @DaBerardinelli: A febbraio riparte il corso di perfezionamento di Unimi sulle revisioni sistematiche e meta-analisi. Perché farlo? Per… - DaBerardinelli : A febbraio riparte il corso di perfezionamento di Unimi sulle revisioni sistematiche e meta-analisi. Perché farlo?… -

Ultime Notizie dalla rete : Analisi Qualità Analisi Qualità - Com'è fatta la Citroën C4 Quando un'auto arriva al Centro Prove di Quattroruote, viene sottoposta anche a un accurato controllo qualità che prevede un report con ben 43 voci. Oggi vediamo nel dettaglio com'è andato l'esame della Citroën C4. La francese punta sulla sostanza, ma ha qualche dettaglio che spicca sugli altri: nel ...

BCC, modello di business vincente. La sfida è collegare PNRR e territori La contrazione dell'indicatore di rischio conferma il percorso di miglioramento della qualità dell'... L'analisi degli stress test sui singoli Paesi Europei ha avuto un esito positivo anche se Paesi ...

La qualità dei servizi e dei diritti dei cittadini: l’analisi di Gian Luigi Taboga (Assoutenti) IVG.it Quando un'auto arriva al Centro Prove di Quattroruote, viene sottoposta anche a un accurato controlloche prevede un report con ben 43 voci. Oggi vediamo nel dettaglio com'è andato l'esame della Citroën C4. La francese punta sulla sostanza, ma ha qualche dettaglio che spicca sugli altri: nel ...La contrazione dell'indicatore di rischio conferma il percorso di miglioramento delladell'... L'degli stress test sui singoli Paesi Europei ha avuto un esito positivo anche se Paesi ...