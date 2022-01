Amici, che fine ha fatto Tish? Il drastico cambiamento (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Vi ricordate di Tish, l’eccentrica cantante che ha incantato il pubblico di Amici con la sua voce ed il suo stile unico? Ecco cosa fa oggi e come è cambiata. Mediaset ExtraNel pieno della ventunesima edizione di Amici, torniamo a parlare di Tijana Boric, da tutti conosciuta solamente come Tish. La cantante aveva partecipato all’edizione del 2018 del talent show di Canale 5, conquistando l’attenzione di molte persone che hanno fatto il tifo per lei durante tutto il programma. Il suo look ricercato e la sua voce inconfondibile le hanno permesso di diventare una delle allieve più sostenute dell’intera edizione, fino alla fase finale del programma di Maria De Filippi. Nonostante non ha vinto il talent (in quell’edizione vinse il cantate pop lirico Alberto Urso) è riuscita a conservare ... Leggi su chenews (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Vi ricordate di, l’eccentrica cantante che ha incantato il pubblico dicon la sua voce ed il suo stile unico? Ecco cosa fa oggi e come è cambiata. Mediaset ExtraNel pieno della ventunesima edizione di, torniamo a parlare di Tijana Boric, da tutti conosciuta solamente come. La cantante aveva partecipato all’edizione del 2018 del talent show di Canale 5, conquistando l’attenzione di molte persone che hannoil tifo per lei durante tutto il programma. Il suo look ricercato e la sua voce inconfondibile le hanno permesso di diventare una delle allieve più sostenute dell’intera edizione, fino alla fase finale del programma di Maria De Filippi. Nonostante non ha vinto il talent (in quell’edizione vinse il cantate pop lirico Alberto Urso) è riuscita a conservare ...

Advertising

teatrolafenice : ? «La nebbia appare come conforto del solitario. Essa colma l’abisso che lo circonda» (Walter Benjamin). Buongiorno… - teatrolafenice : ?? 'Tu vuò fa' l'americano' canta Renato Carosone, che nasceva oggi a Napoli nel 1920. Il video è tratto dal film 'T… - teatrolafenice : ? «Non criticare ciò che non puoi capire» (Mark Twain). Buongiorno, amici! ? #3gennaio - albertopetro2 : RT @angela3nipoti1: @BaroneZaza70 Buona serata, amici/che Salvador Dalì ??I Primi Giorni di Primavera 1922/2 @albertopetro2 @migliaccio31 @… - peggiomisento : RT @Cazzaccimiei1: Leggo qualche che si lamenta di Djokovic dicendo 'Eh lui se le può permettere perché è ricco, io no!'. Amici miei, non è… -