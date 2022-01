America’s Cup 2024, Cork favorita per ospitare l’evento? 500 milioni di benefici, ma sbuca l’ipotesi Malaga… (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tra poco meno di tre mesi conosceremo dove si disputerà la America’s Cup 2024. Il prossimo 31 marzo, infatti, Team New Zealand comunicherà la sede in cui andrà in scena la prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo. I detentori della Vecchia Brocca stanno facendo melina da diverso tempo, ma hanno ufficializzato la data limite dell’annuncio e non potranno trasgredire la promessa effettuata in occasione della presentazione del protocollo regolamentare. Le location sul tavolo sono quelle che circolano da diverso tempo: Cork (Irlanda), Jeddah (Arabia Saudita), Valencia (Spagna). Negli ultimi giorni sono però giunte delle novità particolarmente interessanti. La testata Irish Examiner ha infatti riferito che un team tecnico ha fatto visita a Cork per delle ispezioni e sembra che la località possa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tra poco meno di tre mesi conosceremo dove si disputerà laCup. Il prossimo 31 marzo, infatti, Team New Zealand comunicherà la sede in cui andrà in scena la prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo. I detentori della Vecchia Brocca stanno facendo melina da diverso tempo, ma hanno ufficializzato la data limite dell’annuncio e non potranno trasgredire la promessa effettuata in occasione della presentazione del protocollo regolamentare. Le location sul tavolo sono quelle che circolano da diverso tempo:(Irlanda), Jeddah (Arabia Saudita), Valencia (Spagna). Negli ultimi giorni sono però giunte delle novità particolarmente interessanti. La testata Irish Examiner ha infatti riferito che un team tecnico ha fatto visita aper delle ispezioni e sembra che la località possa ...

