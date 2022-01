Amazon-Stellantis , l’industria dell’auto mangiata dal software e da nuove competenze (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La mobilità del futuro passa da vetture gestite da sensori, microchip, app e da intelligenza artificiale. L’accordo fra due colossi trasforma l’industria automotive a misura di connettività e di esperienza di guida. Ecco la strada del futuro Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La mobilità del futuro passa da vetture gestite da sensori, microchip, app e da intelligenza artificiale. L’accordo fra due colossi trasformaautomotive a misura di connettività e di esperienza di guida. Ecco la strada del futuro

Advertising

ANSA_Motori : Accordo tra Stellantis e Amazon per l'auto connessa - #ANSAmotori - analistapercaso : Auto del futuro, Stellantis stringe un accordo con Amazon. - lautomobile_ACI : Stellantis annuncia al CES di Las Vegas l’avvio di una partnership con Amazon per lo sviluppo di software per veico… - broby68 : Amazon e Stellantis collaborano per sviluppare esperienze connesse customer-centric su milioni di veicoli - VillaggioTecno : Amazon e Stellantis collaborano per sviluppare esperienze connesse customer-centric su milioni di veicoli… -