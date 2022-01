Alvino, Napoli: “Giro di tamponi straordinario in mattinata” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nel pomeriggio sono previsti i risultati Carlo Alvino, giornalista sportivo di fede azzurra, ha rivelato tramite il suo profilo Twitter che il Napoli sosterrà un … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nel pomeriggio sono previsti i risultati Carlo, giornalista sportivo di fede azzurra, ha rivelato tramite il suo profilo Twitter che ilsosterrà un … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

1devilnevercry : @calciomercatoit Non è assolutamente vero! La radio ufficiale del Napoli, attraverso il suo giornalista Alvino, ha… - mcrisj01 : RT @Marco83913494: La De Rienzo, Auriemma, Cardinale, Alvino, tutti clamorosamente a twittare su quanto pericoloso sia far giocare Juve Nap… - FrancescoLaddom : RT @napolista: #Napoli, giro straordinario di tamponi in corso, i risultati nel pomeriggio Lo scrive Carlo Alvino su Twitter. Doverosi i n… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Alvino: 'Napoli, giro di tamponi straordinario in corso questa mattina' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Alvino: 'Napoli, giro di tamponi straordinario in corso questa mattina' -